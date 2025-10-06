Porque o Ouro, Bitcoin e Ações em Alta é um Aviso

Os Mercados estão testemunhando rallies extraordinários tanto em ativos de risco quanto em ativos de refúgio. O S&P 500, ouro, prata e Bitcoin (BTC) estão todos em tendência de alta.

Especialistas argumentam que a economia parece estar indo bem, mas esta prosperidade é enganosa. Não é impulsionada pela produtividade ou inovação, mas por uma perda de confiança nas moedas fiduciárias, especialmente no dólar americano.

O Rally de Tudo: O Que Realmente Está Por Trás da Euforia do Mercado?

Em um thread detalhado no X (anteriormente Twitter), The Kobeissi Letter destacou um momento financeiro notável — onde tudo está subindo de uma vez, desde ativos de risco como ações até refúgios tradicionais como ouro e Bitcoin.

O BeInCrypto relatou ontem que o Bitcoin ultrapassou $125.000 durante seu rally de Uptober. A moeda valorizou 10,6% na semana passada, marcando um forte início para o Q4. Ao mesmo tempo, a prata e o ouro também ganharam fortemente. O valor da primeira aumentou mais de 60% em 2025.

Historicamente, ativos de refúgio tendem a ter melhor desempenho quando os investidores buscam proteção contra quedas nos mercados de ações ou instabilidade econômica. No entanto, este ciclo está desafiando esse padrão. Ativos de risco e refúgios agora estão subindo juntos, sugerindo uma mudança mais profunda no comportamento global dos investidores.

O S&P 500 saltou mais de 39% em seis meses, adicionando trilhões em valor de mercado. Enquanto isso, o Nasdaq 100 ganhou por seis meses consecutivos — uma sequência rara vista apenas seis vezes desde 1986.

O post destacou que a correlação entre o ouro e o S&P 500 atingiu um recorde de 0,91 em 2024.

Isso levanta uma questão crítica: os mercados estão genuinamente fortes, ou há algo mais por trás do rally mais amplo?

Como a Queda do Dólar Americano Está Criando um Falso Boom

Analistas de mercado argumentam que isso não reflete uma expansão econômica real, mas sim uma confiança enfraquecida no dólar americano. Notavelmente, este ano tem sido bastante duro para o dólar. De acordo com The Kobeissi Letter, o dólar americano está caminhando para seu pior desempenho anual desde 1973.

Para contexto histórico, em 1973, o dólar experimentou um declínio acentuado, um dos mais dramáticos na história moderna, devido ao colapso do sistema de Bretton Woods e o fim do padrão ouro.

Até agora, este ano, o dólar caiu 10%. Além disso, desde 2020, o dólar também perdeu aproximadamente 40% do seu poder de compra.

Além disso, as coisas podem piorar para a moeda. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados estão precificando uma probabilidade de 95,7% de que o Fed cortará as taxas novamente em sua reunião de outubro, após uma redução recente em setembro. Tal flexibilização poderia acelerar a tendência de queda do dólar.

O comentarista de mercado Shanaka Anslem Perera descreveu o fenômeno como uma 'ilusão de prosperidade', com preços de ativos em alta impulsionados por investidores se afastando das moedas fiduciárias.

Ele enfatizou que o aumento simultâneo em todas as classes de ativos sugere que a riqueza não está sendo criada, mas o poder de compra do dólar está em colapso. Nesta visão, o denominador — a própria moeda — está morrendo.

Assim, à medida que os mercados sobem e o dólar enfraquece, o rally reflete mais do que otimismo. Em vez de sinalizar força econômica, sublinha uma mudança no que os investidores confiam. Os mercados não estão celebrando o crescimento — estão se preparando para a mudança.