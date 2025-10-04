Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
Siga a análise técnica do Ethereum (ETH) com resistência e atrasos, o padrão de preço do XRP visando $4,20, e o BlockDAG liderando os principais ativos cripto com Testnet de 1.400 TPS e compatibilidade EVM.Siga a análise técnica do Ethereum (ETH) com resistência e atrasos, o padrão de preço do XRP visando $4,20, e o BlockDAG liderando os principais ativos cripto com Testnet de 1.400 TPS e compatibilidade EVM.

Testnet ao vivo do BlockDAG ultrapassa 1.400 TPS enquanto Ethereum luta com atrasos e XRP aguarda ruptura

Autor: Blockchainreporter
Fonte: Blockchainreporter
2025/10/04 04:00
Leu 5 min
XRP
XRP$1.4207+4.29%
Ethereum
ETH$2,110.97+6.38%
4
4$0.009261-2.64%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com
BlockDAG 77537 3

A maioria dos principais ativos cripto são avaliados pelas suas oscilações de preço em vez do seu progresso comprovado. O Ethereum ainda enfrenta atrasos nas atualizações, com metas de escalabilidade cada vez mais distantes. Enquanto isso, o XRP está formando um padrão triangular próximo a $2,88, com analistas prevendo uma potencial ruptura em direção a $4,20 com base no padrão de preço do XRP. A análise técnica do Ethereum (ETH) destaca congestão de rede, taxas caras e resistência entre $4.220 e $4.370.

Os gráficos mantêm os traders ocupados, mas os detentores de longo prazo estão questionando quem está realmente entregando infraestrutura. É aí que o BlockDAG (BDAG) assume a liderança. Sua Testnet Awakening está ativa, oferecendo escalabilidade hoje com ferramentas prontas para uso, suporte ao desenvolvedor e velocidade de transação que vai além das promessas.

Congestão do Ethereum e Atualizações Atrasadas

A análise técnica do Ethereum (ETH) indica congestão e altas taxas de gas, o que frustra tanto usuários quanto desenvolvedores. Planos como proto-danksharding e integrações de Layer 2 deveriam trazer alívio, mas atrasos desaceleraram o progresso. Os gráficos de preço refletem essa hesitação.

Com o ETH preso sob zonas de resistência de $4.220 a $4.370, o potencial de alta está limitado apesar do otimismo do mercado. Essas barreiras atuam como obstáculos psicológicos e técnicos, impedindo que o Ethereum alcance novos recordes. Analistas alertam que até que a escalabilidade seja alcançada, o Ethereum pode permanecer vulnerável a rivais que já oferecem soluções mais baratas e rápidas.

BlockDAG426426 1

O BlockDAG, por outro lado, não está esperando por promessas. Sua Testnet Awakening já processa aproximadamente 1.400 transações por segundo, utilizando um sistema baseado em contas compatível com Ethereum. Com suporte a contratos EVM, abstração de conta e implantação on-chain via IDE integrado, o BlockDAG foca na entrega. Desenvolvedores podem agora implantar dApps, em vez de esperar por atualizações, destacando a diferença na execução.

Configuração de Preço do XRP vs Ferramentas Ativas do BlockDAG

O XRP desfruta de forte apoio da comunidade, e os traders estão observando a configuração triangular formando-se em $2,88. O padrão de preço do XRP indica que uma ruptura para $4,20 poderia ocorrer se o volume de negociação o apoiar. No entanto, o crescimento do XRP frequentemente dependeu mais de resultados legais e parcerias da Ripple do que ferramentas reais do ecossistema. Enquanto a especulação impulsiona as negociações, o XRP ainda carece de dApps on-chain, exploradores de NFT e ferramentas de desenvolvimento integradas.

O BlockDAG está abordando essa lacuna com recursos reais já ativos. A Testnet Awakening apresenta um IDE de contrato inteligente com capacidades de depuração, assistentes de implantação e opções de plugins. Os construtores podem lançar tokens ERC20, cunhar NFTs e testar dApps avançados diretamente na blockchain. A rede também apresenta um explorador de NFT que suporta imagens, vídeos e GIFs, completo com rastreamento de transferência e gráficos em tempo real. A capacidade de atualização em tempo de execução garante que a rede evolua sem forks disruptivos. O BlockDAG está criando condições para adoção em vez de esperar por ela.

chart246 2

A segurança adiciona força adicional. Com proteção contra reentrada e auditorias ativas, os desenvolvedores podem testar aplicativos financeiros com confiança. Enquanto os observadores do padrão de preço do XRP se concentram em rupturas, os usuários do BlockDAG já estão implantando e interagindo com contratos inteligentes e dApps utilitários, como Reflections e Lottery. Isso muda o foco da especulação para a participação.

Indicadores de Valor Real do BlockDAG: Pré-venda, Velocidade e Uso

A ação de preço sozinha não revela a verdadeira tração. O Ethereum continua sendo um dos principais ativos cripto por capitalização de mercado, mas seus desafios de usabilidade estão cada vez mais claros. O XRP mantém promessa técnica, mas ainda é tratado mais como um ativo de negociação do que uma plataforma de construção. 

O BlockDAG, embora mais novo, está mostrando prova mensurável. Sua pré-venda já arrecadou quase $420 milhões, com 26,5 bilhões de moedas vendidas. O projeto está agora no lote 30 a $0,03, embora por tempo limitado, ainda possa ser comprado a $0,0015, representando um retorno de 2900% desde o lote 1.

Esses números refletem mais do que hype; eles destacam o engajamento real de usuários e construtores. A Testnet Awakening apresenta integração com WalletConnect, um explorador detalhado com exportações CSV e gráficos interativos sobre uso, throughput e taxas, recursos frequentemente ausentes em outras testnets. Desenvolvedores podem implantar contratos sem a necessidade de ferramentas de terceiros, tornando o onboarding mais fácil. A rede fornece uma torneira de cripto e recompensas integradas através de seu próximo contrato de vesting, incentivando a participação.

BlockDAG426426 4

Esta configuração suporta o crescimento removendo barreiras, fornecendo aos construtores uma maneira sem custo de experimentar e demonstrando que a escalabilidade com compatibilidade EVM é alcançável hoje. Ao transformar a entrega em realidade, o BlockDAG se apresenta como mais do que apenas outra Layer 1; é uma plataforma pronta para uso e adoção no mundo real.

Considerações Finais

O Ethereum ainda mantém domínio em dApps, mas problemas de escalabilidade estão desacelerando seu momentum. A estrutura de preço do XRP é interessante, mas sem um ecossistema de desenvolvimento ativo, permanece focado em traders. O BlockDAG muda o foco entregando onde outros ainda estão planejando.

Com uma testnet de alta velocidade, ferramentas de desenvolvedor e compatibilidade EVM completa já em execução, o BlockDAG não é apenas uma ideia, mas um produto ativo. Sua testnet é uma base de trabalho para o que uma blockchain preparada para o futuro requer. Um boom de pré-venda de quase $420M adiciona mais credibilidade a essa narrativa. Para aqueles que avaliam os principais ativos cripto, a mudança da especulação para a execução é crucial, e o BlockDAG está estabelecendo um novo benchmark.

blockdag banner7564652

Pré-venda: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Oportunidade de mercado
Logo de XRP
Cotação XRP (XRP)
$1.4207
$1.4207$1.4207
-2.87%
USD
Gráfico de preço em tempo real de XRP (XRP)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Testemunha-chave do caso Master morre dentro da cadeia

Testemunha-chave do caso Master morre dentro da cadeia

Polícia Federal diz que foi suicídio, mas não detalha como foi; Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, teve morte cerebral e era quem coletava informaçõe
Compartilhar
Poder3602026/03/05 08:13
Keeta demite funcionários no Rio após adiar início de operações

Keeta demite funcionários no Rio após adiar início de operações

Crédito da Meituan, controladora do delivery, foi rebaixado no mesmo dia em que foram realizados os desligamentos no RJ
Compartilhar
Poder3602026/03/05 08:41
Adam Wainwright volta ao montículo para honrar Darryl Kile

Adam Wainwright volta ao montículo para honrar Darryl Kile

A publicação "Adam Wainwright Volta ao Montículo para Homenagear Darryl Kile" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Adam Wainwright do St. Louis Cardinals no banco de reservas durante a segunda entrada contra o Miami Marlins no Busch Stadium em 18 de julho de 2023 em St. Louis, Missouri. (Foto de Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Adam Wainwright, veterano do St. Louis Cardinals, é um cara bastante descontraído, e não é improvável que converse com você sobre tradições do beisebol e churrasco, ou até mesmo compartilhe uma piada. Essa personalidade apareceu na semana passada durante nossa chamada no Zoom quando mencionei pela primeira vez que sou fã do Chicago Cubs. Ele respondeu à menção da minha base de fãs: "Até agora, não acho que esta entrevista esteja indo muito bem." No entanto, Wainwright retornará ao Busch Stadium em 19 de setembro com um tom mais sério, desta vez para homenagear outro ex-Cardinal e amigo, o falecido Darryl Kile. Wainwright subirá ao montículo não como arremessador titular, mas para lançar o primeiro arremesso cerimonial do jogo. Juntando-se a ele no montículo estará a filha de Kile, Sierra, enquanto os dois ajudam a lançar um novo programa chamado Playing with Heart. "O falecimento de Darryl foi um lembrete de que as doenças cardíacas não discriminam, mesmo contra atletas de elite em excelente forma física", disse Wainwright. "Este programa é sobre ajudar as pessoas a reconhecerem os riscos, tomarem medidas e, esperançosamente, salvarem vidas." Wainwright, que jogou pelo St. Louis Cardinals como arremessador titular de 2005 a 2023, visa unir a essência da tradição do beisebol com uma mensagem crucial sobre saúde cardíaca. Kile, um querido arremessador dos Cardinals, faleceu tragicamente em 2002 aos 33 anos como resultado de doença cardíaca precoce. Sua morte súbita abalou o mundo do beisebol e deixou um impacto duradouro em companheiros de equipe, fãs e especialmente sua família. Agora, mais de duas décadas depois, Sierra Kile está se apresentando com Wainwright para...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:08