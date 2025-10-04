Aplicação OnePay recorre à Zerohash para lançar negociação de criptomoedas para clientes da Walmart

TLDR :

A OnePay, de propriedade majoritária da Walmart, está a preparar-se para lançar negociação e custódia de criptomoedas na sua aplicação financeira este ano.

A aplicação integrará Bitcoin e Ethereum, com suporte da Zerohash, oferecendo aos utilizadores mais opções de pagamento e levantamento.

A OnePay já é uma aplicação financeira bem classificada, superando JPMorgan, Robinhood e Chime na lista da App Store da Apple.

Os clientes poderão manter, converter e gastar criptomoedas diretamente através da aplicação bancária móvel da OnePay.

As criptomoedas estão a penetrar mais profundamente nas finanças de retalho convencionais. O braço fintech da Walmart, OnePay, está a preparar-se para trazer Bitcoin e Ethereum para a sua aplicação, de acordo com um relatório da CNBC.

A plataforma, já popular entre os utilizadores dos EUA, planeia adicionar recursos de negociação e custódia antes do final do ano. A atualização surge enquanto bancos tradicionais e empresas financeiras também expandem serviços de ativos digitais. Para a OnePay, este passo alinha-se com o seu impulso para construir uma aplicação financeira tudo-em-um.

OnePay Adiciona Cripto à Aplicação Financeira

A CNBC relatou que a OnePay permitirá aos utilizadores negociar e armazenar Bitcoin e Ethereum dentro da sua aplicação móvel. O lançamento é esperado ainda este ano com suporte técnico da startup de infraestrutura cripto Zerohash.

Os utilizadores poderão converter as suas criptomoedas em dólares dentro da aplicação. Esse dinheiro pode então ser usado para compras em loja, pagamentos de contas ou saldos de cartão. A empresa não comentou publicamente sobre o cronograma de lançamento, mas pessoas próximas do assunto confirmaram os planos.

A OnePay foi formada em 2021 pela Walmart e pela empresa de capital de risco Ribbit Capital. Desde o lançamento, a empresa expandiu-se para contas poupança, transferências peer-to-peer, cartões de débito e crédito, e serviços de compre agora, pague depois.

Adicionar criptomoedas alinha-se com o seu objetivo de criar uma versão americana de uma "super aplicação" para finanças digitais.

Para a Walmart, a vantagem de distribuição da aplicação é clara. A OnePay está diretamente integrada nos fluxos de checkout nas localizações da Walmart nos EUA, um ponto que a conecta com 150 milhões de compradores semanalmente.

Parceria de Negociação Cripto com a Zerohash

Os recursos cripto estão a ser construídos com a Zerohash, uma empresa sediada em Chicago especializada em serviços de liquidação e custódia de criptomoedas.

A Zerohash recentemente angariou 104 milhões de dólares de investidores, incluindo Morgan Stanley e Interactive Brokers. A ronda de financiamento posicionou a empresa como parceira para bancos e fintechs que se expandem para o mundo cripto.

Ao trabalhar com a Zerohash, a OnePay não precisará construir a sua própria infraestrutura cripto. Em vez disso, pode conectar-se a uma plataforma existente que já alimenta serviços para corretoras e instituições financeiras.

Fontes disseram à CNBC que a parceria foi projetada para agilizar o lançamento do suporte para Bitcoin e Ethereum.

A aplicação móvel da OnePay rapidamente ganhou força. Atualmente ocupa o 5º lugar no gráfico de aplicações financeiras gratuitas da Apple, à frente de grandes concorrentes como JPMorgan Chase, Robinhood e Chime.

Quase todas as aplicações financeiras melhor classificadas, incluindo Cash App, PayPal e Venmo, já oferecem recursos cripto.

Os analistas dizem que a integração dá à OnePay uma vantagem competitiva no banco digital. Os clientes que já usam a aplicação para poupanças ou pagamentos podem considerar as criptomoedas uma extensão natural. O grande canal de retalho da empresa e a base de utilizadores em crescimento poderiam ajudar a acelerar a adoção assim que o recurso estiver disponível.

