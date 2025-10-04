Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mineradores de Bitcoin divergem: CleanSpark acumula 1,6 mil milhões em BTC enquanto o rival Riot vende – Porquê?

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/04 04:06
Leu 1 min
A CleanSpark construiu uma das maiores reservas de automineração e garantiu novas linhas de crédito, enquanto a Riot monetizou a produção e relatou ganhos de eficiência à medida que as condições do Bitcoin evoluíram; os dados de setembro abrangem taxa de hash, custos de energia, receitas e estratégias de tesouraria.
