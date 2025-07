Declaração de Isenção de Responsabilidade da Zona de Negociação Meme+

Esta Declaração de Isenção de Responsabilidade (doravante referida como "Declaração") é emitida em conjunto com e faz parte integrante da Declaração de Divulgação de Riscos da MEXC. Ao participar da Zona de Negociação Meme+ e de seus produtos e eventos relacionados, você confirma que consultou seus assessores jurídicos independentes, leu e compreendeu as disposições contidas nesta declaração, e está plenamente informado sobre elas.

O Produto da Zona de Negociação Meme+ da MEXC (doravante referido como "Produto") é uma ferramenta especializada projetada para investidores experientes com ampla vivência no mercado de criptomoedas. Este Produto apresenta riscos consideravelmente maiores em comparação com outros tipos de produtos de negociação oferecidos pela MEXC. Por exemplo, os tokens listados neste Produto são mais voláteis do que as criptomoedas tradicionais, podem ser deslistados mais rapidamente e/ou com maior frequência do que criptomoedas tradicionais, e podem ter manutenção insuficiente em comparação com criptomoedas tradicionais. Por favor, não utilize este serviço e/ou participe de quaisquer produtos ou serviços relacionados caso você não consiga suportar integralmente o risco de perda de investimento.

Ao oferecer o Produto, a MEXC atua exclusivamente como uma plataforma para exibição de informações. Todo o material e informação exibidos são provenientes de sites de terceiros, sendo atribuídos a eles. A MEXC, de forma alguma, endossa ou garante a precisão e/ou validade dessas informações, seja de maneira implícita ou explícita. Ao utilizar o Produto, você declara que realizou sua própria análise e pesquisa em relação à sua decisão de investimento e que consultou, quando necessário, seus consultores financeiros, jurídicos ou tributários. A MEXC e suas afiliadas não se responsabilizam por quaisquer perdas ou danos incorridos durante suas atividades de investimento.