Regras de controle de risco para negociações de futuros

Capítulo I - Disposições Gerais

Artigo 1 - A fim de fortalecer a gestão de risco de derivativos de ativos digitais e negociação de contratos futuros, proteger os direitos e interesses legítimos das partes negociadoras e garantir o progresso normal da negociação de contratos futuros, esta plataforma formula estas regras de controle de risco (referidas a partir de agora como "as regras").

Artigo 2 - A gestão de risco da negociação de contratos adotará o sistema de limite de risco, o sistema de liquidação forçada, o sistema de desalavancagem forçada e o sistema de preço justo

Artigo 3 - Esta plataforma (referida a partir de agora como "plataforma" ou "nós") e os usuários da plataforma (referidos a partir de agora como "você") devem obedecer a estas medidas. Estas regras e as emendas feitas pela plataforma a estas regras de tempos em tempos constituem uma parte do acordo de usuário da plataforma. Ao utilizar ou adquirir os serviços e produtos futuros da plataforma, o usuário confirma que leu, entendeu e aceitou todos os termos e condições estipulados nestas regras e as nossas alterações e atualizações a estas regras de tempos em tempos.

Capítulo II - Termos e acordos de controle de risco

Artigo 4 - Quando você negocia ativos digitais e produtos relacionados na plataforma, há riscos significativos. Além da flutuação de preços dos ativos digitais, há riscos adicionais de contraparte na negociação de derivativos. Em alguns casos, a plataforma pode decidir fechar algumas ou todas as suas posições.

Artigo 5 - A negociação de ativos digitais envolve riscos significativos. O risco de negociar ou manter ativos digitais virtuais pode causar-lhe perdas reais significativas. Portanto, você deve considerar cuidadosamente se deve negociar ativos digitais ou derivativos relacionados e utilizar alavancagem de acordo com sua situação financeira.

Artigo 6 - A plataforma não garante a negociação ordenada e estável dos contratos de ativos digitais. Deve-se ter cautela na negociação de ativos digitais (e quaisquer outros ativos).

Artigo 7 - O preço flutuará a qualquer momento devido a quaisquer fatores. Como o preço flutua, é possível ter um grande lucro ou prejuízo. Qualquer ativo digital ou posição negociada pode flutuar em valor ou mesmo tornar-se sem valor.

Artigo 8 - Qualquer perda causada por erro do usuário será de responsabilidade do próprio usuário. Erros incluem, mas não se limitam a: falha em operar de acordo com as regras de negociação, deixar de realizar operações de negociação relevantes a tempo, esquecimento ou vazamento da senha, senha sendo violada por terceiros e computador sendo invadido por outros usuários.

Artigo 9 - Se o usuário utilizar quaisquer brechas não detectadas no site ou ferramentas de alta frequência não autorizadas e procedimentos para gerar lucros ilegais, entraremos em contato com o usuário para fins de recuperação. Você deve fornecer cooperação prática; caso contrário, tomaremos medidas, incluindo, mas não se limitando a, restringir a negociação da conta, congelar os fundos da conta e tomar medidas legais. O usuário também será responsável pelos custos devido à falha do usuário em cooperar efetivamente.

Artigo 10 - Os serviços de negociação de contratos futuros de derivativos de ativos digitais fornecidos pela plataforma podem apresentar fatores de risco aumentados. Você entende e sabe que:

(1) Poderá perder toda a sua margem inicial e qualquer ativo digital adicional que armazene na nossa plataforma, a fim de manter a sua posição;

(2) Se as mudanças de mercado não forem favoráveis à sua posição ou nível de margem, você poderá ser temporariamente solicitado a transferir ativos digitais adicionais para manter sua posição;

(3) Caso não consiga depositar os ativos digitais adicionais na sua conta conforme necessário, podemos encerrar a posição no momento da perda, a nosso critério.

(4) O seu lucro ou prejuízo dependerá da flutuação do preço dos ativos digitais correspondentes, que está fora do nosso controle.

Em alguns casos, como interrupção de dados de ativos digitais ou de rede, podemos fechar antecipadamente os futuros relevantes por nossa boa fé, devido à natureza dos ativos digitais. Você é considerado ciente desse risco potencial.

Mesmo que a plataforma tenha divulgado os possíveis riscos, pode ainda haver outros riscos que não podem ser divulgados, e você pode perder parte ou todos os seus ativos. Você deve avaliar cuidadosamente se sua condição financeira e tolerância ao risco são adequadas para negociar em nossa plataforma.

Capítulo III - Medidas de controle de risco

Artigo 11 - A fim de regular o comportamento de negociação de contratos futuros dos derivativos de ativos digitais, manter a ordem do mercado, promover o desenvolvimento saudável do mercado e fortalecer a supervisão das contas de relacionamento de controle real, a plataforma de negociação tem o direito de tomar medidas como fechamento forçado, proibição de negociação e fechamento de conta em contas de negociação anormais e contas de relacionamento de controle real;

Artigo 12 - A plataforma de derivativos de ativos digitais de futuros perpétuos deve supervisionar o comportamento de negociação. Em casos de negociação anormal e contas com uma relação de controle real, podemos iniciar procedimentos para lidar com o comportamento de negociação anormal e implementar medidas de gestão compulsória para os usuários.

Artigo 13 - Os usuários que participam da negociação de derivativos devem respeitar as regras de negociação, as leis e regulamentos relevantes da plataforma, aceitar a autodisciplina da gestão da plataforma e regular conscientemente o comportamento da negociação.

Artigo 14 - Identificação de negociação anormal e relação de controle real

1. No caso das seguintes circunstâncias, a plataforma reconhecerá como uma negociação anormal e o comportamento da conta sob controle efetivo:

(1) Enquanto parceiro de negociação, engajando-se repetidamente em auto-compra e auto-negociação;

(2) Um ou mais clientes com contas relacionadas de controle efetivo conduzindo negociações entre si várias vezes;

(3) Uma ou mais contas relacionadas de controle efetivo manipulando o comportamento do preço de mercado por meio de meios de negociação, como ordens correspondidas;

(4) Comportamentos anormais como a mesma fonte de fundos, o mesmo endereço IP e o comportamento de negociação síncrona de uma ou várias contas de negociação;

(5) Declaração frequente e cancelamento de declaração dentro de um dia podem afetar o preço da negociação de futuros ou induzir outros participantes do mercado de futuros a conduzir negociações de futuros (declaração e cancelamento frequente de ordens);

(6) Múltiplas declarações de grande valor e cancelamento de declaração dentro de um dia podem afetar o preço da negociação de futuros ou induzir outros participantes do mercado de futuros a conduzir negociações de futuros (declaração e cancelamento de ordens de grande valor);

(7) A posição combinada de uma ou mais contas relacionadas de controle efetivo excede o limite de posição da plataforma;

(8) O volume de negociação de abertura de um único dia de negociação em um contrato de variedade ou de futuros listados excede o volume de negociação de abertura do dia estabelecido pela plataforma;

(9) O comportamento da emissão de ordens de negociação no modo de procedimento da negociação sem a autorização da plataforma, o que pode afetar a segurança do sistema da plataforma ou da ordem normal de negociação;

(10) Roubar contas e senhas de outras pessoas por meios ilegais, utilizar contas relacionadas para realizar negócios ilegais e transferir fundos;

(11) Outras circunstâncias identificadas pela plataforma.

2. A plataforma tem o direito de buscar todas as soluções permitidas pela lei e pelo princípio da negociação justa para violações destas regras, incluindo, mas não se limitando a limitar, suspender ou encerrar a sua conta, ou negar-lhe o direito de acessar este site sem aviso prévio.

3. Se a plataforma suspeitar que quaisquer atividades de negociação violem as regras estabelecidas ou mostradas nestas regras, a plataforma tem o direito de restringir as atividades de negociação de qualquer conta, se necessário. Essas restrições podem levar a medidas de controle de risco, como cancelamento de negociações, restrições de negociação e congelamento de contas. A plataforma não será responsável por qualquer perda causada pela restrição, saque ou encerramento antecipado da negociação devido à suspeita de violação destas regras. Você sabe e concorda que, se houver perdas causadas por nossas ações, você garantirá que a plataforma não seja prejudicada por você ou por qualquer litígio de terceiros e compensará as perdas relevantes. Não é permitido negociar ou depositar durante a investigação do comportamento da conta. A plataforma tem o direito de encerrar a conta sem fornecer mais explicações ao final do período de investigação.

4. A plataforma tem o direito de fechar ou congelar a sua conta a qualquer momento sem aviso prévio e transferir qualquer ativo restante para o seu endereço de arquivamento.

Além disso, se a plataforma considerar que qualquer conta violou o contrato do usuário e as regras da plataforma sob quaisquer circunstâncias (incluindo, mas não se limitando a atividades de marketing), ela tem o direito de encerrar sua conta imediatamente, e todos os ativos relevantes remanescentes pertencerão à plataforma.