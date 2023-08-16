Criptomoedas de garantia elegíveis
|Criptomoeda
|Limite de garantia
|Taxa de garantia
Os ativos acima podem ser usados como garantia sob o modo multi-ativosAlgumas criptomoedas utilizam taxas de garantia em níveis. Por exemplo, fazer hold de 1 BTC com uma taxa de 90% contribui com 0,9 BTC como margem disponível. A parte que excede 1 BTC aplica uma taxa de 80%, então manter 2 BTC contribui com 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC como margem disponível
Criptomoeda de passivo elegível
|Criptomoeda
|Limite de reembolso automático
|Taxa de desconto de reembolso automático
|Taxa de reembolso automático
|Limite de margem sem juros
|Taxa de juros por hora
|Taxa de margem de manutenção do passivo
Os ativos acima são elegíveis para uso como passivo.1. Quando o passivo de uma criptomoeda ultrapassa o limite de reembolso automático, o reembolso automático será acionado.2. Ao ocorrer o reembolso automático, o montante do reembolso = passivo atual − limite de reembolso automático × (1 − taxa de reembolso automático). Será cobrada uma taxa com base na taxa de desconto da criptomoeda usada para pagamento. Por exemplo, se o passivo for de 1,000 USDT e a taxa de desconto for 90%, será necessário BTC equivalente a (1,000 / 90%).3. Os juros são calculados por hora com base no passivo no momento da liquidação. Nenhum juro é cobrado se a dívida estiver dentro do limite de isenção de juros.