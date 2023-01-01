Regras do Evento

1. Este evento é exclusivo para usuários especialmente convidados que receberam e-mails oficiais do evento ou outras notificações da MEXC.

2. Os depósitos líquidos da conta de futuros deve atender às condições do evento por pelo menos dois dias. O valor de depósito válido na conta de futuros = valor de entrada durante o período do evento - valor de saída durante o período do evento.

3. Completar o volume de negociação de futuros especificado em um único dia é considerado um check-in bem-sucedido. Após concluir o check-in do dia, você poderá atualizar seu check-in no dia seguinte e continuar fazendo check-ins. As atualizações são renovadas de acordo com o fuso horário UTC+8. Check-ins contínuos ao longo de vários dias acumularão dias consecutivos de check-in. As recompensas serão distribuídas com base no maior número de dias consecutivos de check-in acumulados durante o período do evento e não podem ser acumuladas.

4. As recompensas de incentivo à negociação serão calculadas com base no volume de negociação de futuros com taxas de negociação > 0 durante o período do evento. A criptomoeda negociada não é limitada, e as recompensas serão distribuídas de acordo com o maior nível para o qual você é elegível.

5. As recompensas do evento serão distribuídas na forma de bônus para a conta de futuros em até 3 dias úteis após o término do evento. O bônus tem um período de validade de 7 dias.

6. A MEXC se reserva o direito de desqualificar participantes do evento que se envolvam em atividades desonestas ou abusivas durante o período do evento. Essas atividades incluem registro em massa de contas para obter bônus adicionais e quaisquer outras atividades associadas a fins ilegais, fraudulentos ou prejudiciais, como spam de volume malicioso ou trapaça.

7. A MEXC se reserva o direito de modificar o evento ou suas regras a qualquer momento. Se forem feitos ajustes, nenhum aviso adicional será fornecido.

8. A MEXC se reserva o direito de interpretação final para este evento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.