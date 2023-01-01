Exemplo 1: O volume de negociação de futuros de Mask em um dia de evento é de 80,000,000 USDT e ele ficou em 1º lugar no volume de negociação nesse dia. Supondo que o valor total de prêmios desbloqueados seja de 1,000,000 USDT e que os dias de negociação do evento sejam de 14 dias, a recompensa de bônus do evento que ele receberá será: Prêmio total de 1,000,000 * 25% /14 dias *15% *2 = 5,357 USDT.<br/>Exemplo 2: O volume de negociação de futuros de Mask em um dia de evento é de 25,000,000 USDT e ele ficou em 1º lugar em volume de negociação nesse dia. Supondo que ele não tenha atingido o volume mínimo de negociação exigido de 40,000,000 USDT para o prêmio de 1º lugar, mas tenha atingido o volume mínimo de negociação exigido de 25,000,000 USDT para o prêmio de 3º lugar, ele receberá o prêmio de 3º lugar.

Reivindicar airdrop grátis Reivindique uma posição no valor de -- USDT - recompensas limitadas por ordem de chegada. Pares de negociação suportados: -- Por que escolher os futuros da MEXC? Por que escolher os futuros da MEXC? A maior quantidade de tokens populares a nível mundial Nós oferecemos as listagens mais rápidas, uma ampla variedade de tokens em alta no mercado de futuros e alavancagem ajustável de até 200x. Nº 1 em liquidez a nível mundial Mais de 90% dos pares de negociação oferecem alta liquidez, garantindo estabilidade durante condições de mercado extremas para evitar liquidações inesperadas. As menores taxas do mercado Aproveite as menores taxas em Futuros do mercado: 0.000% de maker e 0.000% de taker FAQ FAQ Como funciona o evento de airdrop de posição? Como posso verificar minha posição reivindicada? Como posso usar a posição de airdrop reivindicada? Regras do evento Regras do evento 1. Esta posição de airdrop está disponível apenas para usuários que foram especialmente convidados pelo pessoal da MEXC. 2. Cada usuário pode reivindicar a posição de airdrop gratuitamente apenas uma vez. Corretores, usuários institucionais e subcontas não são elegíveis para participar deste evento. 3. Todos os participantes devem aderir estritamente aos termos de serviço da MEXC. A MEXC reserva-se o direito de desqualificar participantes do evento que se envolvam em atividades desonestas ou abusivas durante o período do evento. 4. A MEXC reserva-se o direito de modificar os termos deste evento sem aviso prévio.