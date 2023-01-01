Por que escolher os futuros da MEXC?
A maior quantidade de tokens populares a nível mundial
Nós oferecemos as listagens mais rápidas, uma ampla variedade de tokens em alta no mercado de futuros e alavancagem ajustável de até 200x.
Nº 1 em liquidez a nível mundial
Mais de 90% dos pares de negociação oferecem alta liquidez, garantindo estabilidade durante condições de mercado extremas para evitar liquidações inesperadas.
As menores taxas do mercado
Aproveite as menores taxas em Futuros do mercado: 0.000% de maker e 0.000% de taker
1. Esta posição de airdrop está disponível apenas para usuários que foram especialmente convidados pelo pessoal da MEXC.
2. Cada usuário pode reivindicar a posição de airdrop gratuitamente apenas uma vez. Corretores, usuários institucionais e subcontas não são elegíveis para participar deste evento.
3. Todos os participantes devem aderir estritamente aos termos de serviço da MEXC. A MEXC reserva-se o direito de desqualificar participantes do evento que se envolvam em atividades desonestas ou abusivas durante o período do evento.
4. A MEXC reserva-se o direito de modificar os termos deste evento sem aviso prévio.