ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

Nome da criptoZETA

ClassificaçãoNo.229

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.51%

Fornecimento circulante926,187,500

Fornecimento máximo2,100,000,000

Fornecimento total2,100,000,000

Taxa circulante0.441%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.854005954477877,2024-02-15

Menor preço0.15245095204132153,2025-06-22

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.