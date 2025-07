YIDO

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Nome da criptoYIDO

ClassificaçãoNo.6615

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo100 000 000

Fornecimento total100 000 000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6716896311213572,2025-04-05

Menor preço0.001499928925029613,2025-06-16

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

