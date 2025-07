XUSD

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

Nome da criptoXUSD

ClassificaçãoNo.514

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)34.76%

Fornecimento circulante59,240,400.611

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total59,240,400.611

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.045831001219526,2025-03-17

Menor preço0.9492788036833526,2025-02-03

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

