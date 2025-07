XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

Nome da criptoXRPAYNET

ClassificaçãoNo.2476

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,00%

Fornecimento circulante5 613 529 403,74

Fornecimento máximo0

Fornecimento total29 992 295 954,49

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.014988003206414113,2022-07-06

Menor preço0.000026473342262861,2025-05-31

Blockchain públicaXRP

