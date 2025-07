XPR

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

Nome da criptoXPR

ClassificaçãoNo.292

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.03%

Fornecimento circulante27,806,497,608.837997

Fornecimento máximo0

Fornecimento total30,705,049,963.9381

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.100692277415,2020-04-27

Menor preço0.000550770122659095,2023-10-19

Blockchain públicaPROTO

Setor

Midias sociais

