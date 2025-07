XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Nome da criptoXAUT

ClassificaçãoNo.93

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0002%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)11,675.20%

Fornecimento circulante246,524

Fornecimento máximo0

Fornecimento total246,524

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3529.1949659738243,2025-04-22

Menor preço1408.88233399,2020-03-20

Blockchain públicaETH

