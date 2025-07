WUSD

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

Nome da criptoWUSD

ClassificaçãoNo.1537

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)50.51%

Fornecimento circulante3,581,700.86

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total3,581,700.86

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico270.4162182817443,2024-03-07

Menor preço0.9193743352790505,2025-04-06

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

