WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

Nome da criptoWSI

ClassificaçãoNo.2033

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.02%

Fornecimento circulante784,319,482.7866426

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,242,875,064.5021865

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.6035545295663556,2024-08-10

Menor preço0.00112719975841254,2025-07-04

Blockchain públicaBSC

