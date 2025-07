WRLD

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

Nome da criptoWRLD

ClassificaçãoNo.1333

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante712,090,665

Fornecimento máximo5,000,000,000

Fornecimento total5,000,000,000

Taxa circulante0.1424%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6207653499304687,2022-02-19

Menor preço0.003959094157738242,2023-01-02

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoNFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.