WINR

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

Nome da criptoWINR

ClassificaçãoNo.4952

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo910,436,702

Fornecimento total518,150,658.64224267

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.14633127912041108,2023-12-28

Menor preço0.005229759691518996,2025-04-24

Blockchain públicaARB

ApresentaçãoWINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

Setor

