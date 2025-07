WELL

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Nome da criptoWELL

ClassificaçãoNo.2067

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.03%

Fornecimento circulante4,116,089,000

Fornecimento máximo42,000,000,000

Fornecimento total42,000,000,000

Taxa circulante0.098%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.002682324275598843,2024-07-20

Menor preço0.000140917460864389,2025-04-25

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoIntroducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.