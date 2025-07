WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Nome da criptoWALLET

ClassificaçãoNo.1001

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.10%

Fornecimento circulante714,442,049.1283343

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total714,442,049.1283343

Taxa circulante0.7144%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.20064258285841255,2022-02-04

Menor preço0.000638616003044836,2024-05-12

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

