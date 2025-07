VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Nome da criptoVOXEL

ClassificaçãoNo.1008

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.23%

Fornecimento circulante244,652,480.74096566

Fornecimento máximo300,000,000

Fornecimento total300,000,000

Taxa circulante0.8155%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.75817201330435,2021-12-16

Menor preço0.020168643452961734,2025-04-17

Blockchain públicaMATIC

