Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Nome da criptoVOLT

ClassificaçãoNo.1188

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante54,766,287,142,827

Fornecimento máximo69,000,000,000,000

Fornecimento total69,000,000,000,000

Taxa circulante0.7937%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000003512928725348,2022-04-26

Menor preço0.000000143335975471,2025-07-17

Blockchain públicaETH

