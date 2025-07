VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Nome da criptoVINE

ClassificaçãoNo.656

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%2,37

Fornecimento circulante999.994.104

Fornecimento máximo0

Fornecimento total999.994.104

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.47494534861759263,2025-01-26

Menor preço0.00008419597421907,2025-01-23

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoThe official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.