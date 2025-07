VIBE

$VIBE is a dancing golden retriever with sunglasses, but the token name is VIBE CAT. The community says it was originally a cat and might be launched by @jup_enjoyoors.

Nome da criptoVIBE

ClassificaçãoNo.2309

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)7.99%

Fornecimento circulante79,974,089.55

Fornecimento máximo99,998,502.54

Fornecimento total99,998,502.54

Taxa circulante0.7997%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.08248866155361283,2025-07-02

Menor preço0.006354733623349531,2025-07-16

Blockchain públicaSOL

