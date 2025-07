VC

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

Nome da criptoVC

ClassificaçãoNo.1787

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.18%

Fornecimento circulante228,220,841.66036204

Fornecimento máximo0

Fornecimento total957,411,557.3633367

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.22156860290310043,2023-12-19

Menor preço0.005994046919033246,2025-06-23

Blockchain públicaVC

Setor

Midias sociais

