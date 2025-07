VANRY

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

Nome da criptoVANRY

ClassificaçãoNo.453

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,90%

Fornecimento circulante1 936 065 081

Fornecimento máximo2 400 000 000

Fornecimento total1 991 220 770

Taxa circulante0.8066%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.22358181,2021-03-15

Menor preço0.01761164436385245,2023-09-13

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

