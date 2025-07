VANA

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

Nome da criptoVANA

ClassificaçãoNo.278

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)58.24%

Fornecimento circulante30,084,000

Fornecimento máximo120,000,000

Fornecimento total112,641,600

Taxa circulante0.2507%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico35.53172241495424,2024-12-17

Menor preço3.868850460347094,2025-06-22

Blockchain públicaVANA

Setor

Midias sociais

