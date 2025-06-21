USDUC

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Nome da criptoUSDUC

ClassificaçãoNo.733

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.40%

Fornecimento circulante999,916,234.216127

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,916,234.216127

Taxa circulante0.9999%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.07497080188864848,2025-09-01

Menor preço0.006840683165320168,2025-06-21

Blockchain públicaSOL

Apresentação$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Setor

Midias sociais

Loading...