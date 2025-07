UPO

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Nome da criptoUPO

ClassificaçãoNo.1982

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.15%

Fornecimento circulante113,792,290

Fornecimento máximo0

Fornecimento total160,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.3777862682047466,2022-04-08

Menor preço0.004031877941935659,2022-11-09

Blockchain públicaMATIC

