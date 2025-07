TRVL

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

Nome da criptoTRVL

ClassificaçãoNo.1594

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.11%

Fornecimento circulante416,648,589.4343652

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.4166%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.5575970830693988,2021-11-28

Menor preço0.005121316692487361,2025-04-17

Blockchain públicaETH

