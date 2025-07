TRUF

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Nome da criptoTRUF

ClassificaçãoNo.1179

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.13%

Fornecimento circulante354,340,654

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.3543%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.270659390167043,2024-05-22

Menor preço0.011471080997112174,2025-03-11

Blockchain públicaETH

