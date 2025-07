TGT

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

Nome da criptoTGT

ClassificaçãoNo.1853

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.05%

Fornecimento circulante160,822,499

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.1608%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.21934455720639162,2025-05-21

Menor preço0.007146599035106075,2025-07-07

Blockchain públicaIMMUTABLE

Setor

Midias sociais

