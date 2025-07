TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Nome da criptoTAI

ClassificaçãoNo.450

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.00%

Fornecimento circulante892,189,753.9

Fornecimento máximo999,999,988

Fornecimento total892,189,753.9

Taxa circulante0.8921%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.49410794501545524,2024-12-13

Menor preço0.02315821757289225,2025-04-17

Blockchain públicaSOL

