Sonic is an EVM L1 platform that offers developers attractive incentives and powerful infrastructure for DeFi. The chain provides 10,000 TPS and sub-second confirmation times, powering the next generation of decentralized applications. Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement. Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.

Nome da criptoS

ClassificaçãoNo.76

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0002%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)6.58%

Fornecimento circulante2,880,000,000

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total3,222,625,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.0293171074857816,2025-01-04

Menor preço0.2501575255620664,2025-06-22

Blockchain públicaSONIC

