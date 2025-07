SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Nome da criptoSYNT

ClassificaçãoNo.1179

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.23%

Fornecimento circulante655,416,563

Fornecimento máximo2,500,000,000

Fornecimento total1,185,098,100

Taxa circulante0.2621%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.10174815259842351,2024-07-17

Menor preço0.009238729911768159,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

