SWCH

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

Nome da criptoSWCH

ClassificaçãoNo.1177

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)10.89%

Fornecimento circulante43,748,797.73852797

Fornecimento máximo120,000,000

Fornecimento total120,000,000

Taxa circulante0.3645%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.0242286733458037,2023-12-08

Menor preço0.12011462546246503,2023-09-26

Blockchain públicaMATIC

