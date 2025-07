SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

Nome da criptoSUPRA

ClassificaçãoNo.487

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante15,099,415,870.683228

Fornecimento máximo100,000,000,000

Fornecimento total80,067,122,816.45024

Taxa circulante0.1509%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.07345197583389378,2024-12-08

Menor preço0.001910422229242526,2025-07-06

Blockchain públicaSUPRA

