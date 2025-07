SUKU

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Nome da criptoSUKU

ClassificaçãoNo.937

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.12%

Fornecimento circulante461,695,293.38121015

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,500,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.58455478,2021-04-10

Menor preço0.02400943782643274,2025-06-22

Blockchain públicaETH

