BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet.

ClassificaçãoNo.1045

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante2,430,556,510.32365

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total8,798,967,447.626171

Taxa circulante0.243%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.048118305839161324,2024-04-07

Menor preço0.003655680498684791,2025-07-01

Blockchain públicaADA

