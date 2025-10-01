STRIKE

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Nome da criptoSTRIKE

ClassificaçãoNo.1664

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.45%

Fornecimento circulante209,900,000

Fornecimento máximo2,000,000,000

Fornecimento total2,000,000,000

Taxa circulante0.1049%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.04711552179324889,2025-10-01

Menor preço0.014020126946123103,2025-10-11

Blockchain públicaBSC

