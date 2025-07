STB

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

Nome da criptoSTB

ClassificaçãoNo.2157

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.21%

Fornecimento circulante73,889,865

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total499,999,691.57199377

Taxa circulante0.1477%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.044724034802852045,2025-05-22

Menor preço0.009604213376442983,2025-07-18

Blockchain públicaSOL

Setor

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.