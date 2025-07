SOLAMA

Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

Nome da criptoSOLAMA

ClassificaçãoNo.1438

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante653,868,075

Fornecimento máximo676,584,793.32

Fornecimento total676,584,793.32

Taxa circulante0.9664%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.1486368970637449,2024-03-08

Menor preço0.000005565803546526,2024-01-01

Blockchain públicaSOL

Isenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.