SMART

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Nome da criptoSMART

ClassificaçãoNo.3702

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo9,000,010,200,000

Fornecimento total9,000,010,200,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.010025308128662909,2023-11-03

Menor preço0.000631073698012632,2025-06-04

Blockchain públicaSMART

