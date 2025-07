SLN

Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.

Nome da criptoSLN

ClassificaçãoNo.2004

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.86%

Fornecimento circulante39,365,714.85536084

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.3936%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico26.116258065313513,2024-02-23

Menor preço0.02589909431404897,2025-06-30

Blockchain públicaETH

