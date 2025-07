SHX

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

Nome da criptoSHX

ClassificaçãoNo.407

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.03%

Fornecimento circulante5,793,905,044

Fornecimento máximo100,000,000,000

Fornecimento total99,756,866,344

Taxa circulante0.0579%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.05930882,2021-05-17

Menor preço0,2021-08-13

Blockchain públicaXLM

