SHIRO

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Nome da criptoSHIRO

ClassificaçãoNo.1752

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante370,404,505,021,268.3

Fornecimento máximo1,000,000,000,000,000

Fornecimento total767,760,747,215,196

Taxa circulante0.3704%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000000903797352871,2024-12-02

Menor preço0.000000000527740699,2024-12-02

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoShiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.