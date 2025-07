SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Nome da criptoSHIDO

ClassificaçãoNo.1502

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante17,822,044,732.05361

Fornecimento máximo18,000,000,000

Fornecimento total18,000,000,000

Taxa circulante0.9901%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.04630688438383707,2024-03-01

Menor preço0.000009009665921584,2024-03-01

Blockchain públicaNONE

Setor

Midias sociais

