KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

Nome da criptoSGC

ClassificaçãoNo.1999

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.09%

Fornecimento circulante2,048,250,000

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.2048%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.007676324559124294,2025-06-13

Menor preço0.000518542961469394,2025-07-10

Blockchain públicaBSC

